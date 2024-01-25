Лариса Долина заявила, что очень часто плачет

Певица Лариса Долина призналась в YouTube-проекте «НЕ ПРУСТ», что плачет каждый день.

Долина уточнила, что льет слезы по несколько раз в день. Артистка уточнила, что причины этого бывают самые разные. Она отметила, что может плакать не только от горя и печали, но и от радости.

«Смотрю какую-нибудь сказку. И какой-то там есть момент, и я плачу сижу. Наверное, это хорошо, потому что со слезами что-то плохое уходит. Какие-то печальные мысли. То, что откладывается негативного. А оно ведь откладывается. Жизнь же состоит не только из белых полос», — заявила певица.

По мнению Долиной, через слезы человек выплескивает все негативное.

В ноябре 2023 года Долина сообщила, что не может открыть свой джазовый клуб в центре Москвы. Она объяснила, что стройка заведения затянулась из-за проблем с поставками. По словам артистки, нужные материалы для ремонта не так просто достать. Более того, их поставки задерживаются на полгода и даже на год. Долина рассказывала, что место для джазового клуба ей подарил меценат, чье имя она скрывает.

Ранее стало известно, во сколько Долиной обошелся отпуск на Мальдивах.