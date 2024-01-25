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Алана Мамаева высмеяла пластику Бони

Модель Мамаева сравнила Боню с пришельцем из фильма «Люди в черном»

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alana_mamaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Алана Мамаева высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пластику Виктории Бони.

Мамаева опубликовала отрывок из фильма «Люди в черном», в котором пришелец надевает личину фермера. Жена рабочего отметила, что у мужчины «провисла» кожа. В ответ инопланетянин очень сильно натянул лицо, спросив: «Так лучше?». Мамаева прикрепила к видео снимок с Викторией Боней.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

27 декабря Боня снова улетела к своему пластическому хирургу в Лос-Анджелес. По мнению блогерши, ей необходимо «дотянуть» второй глаз.

После блефаропластики Боня также неоднократно ходила на различные косметические процедуры. 20 января она сообщила, что подколола нижнюю треть лица у своего косметолога в Лос-Анджелесе. По ее словам, теперь овал ее лица стал четким и результат продлится два-три года.

Ранее пластический хирург Бони рассказал об «огромных шрамах» модели до операции.

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