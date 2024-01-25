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Мать Ольги Бузовой призналась, что не дает артистке советы по отношениям

Мать Ольги Бузовой Ирина заявила, что у нее с артисткой разный вкус на мужчин

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Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Мать Ольги Бузовой Ирина призналась в беседе с Voice, что не дает советы по отношениям артистке.

Бузова-старшая может озвучить свои мысли по ситуации, но не более. Она также не спрашивает у дочери о ее романах и не просит знакомить с ухажерами. Мать певицы отметила, что в силу возраста, у нее с дочерью разные вкусы на мужчин.

«Период, когда «мама всегда права» закончился лет 20 назад. Сейчас идет обмен мнениями. Оля сама решает, что мне стоит знать о событиях из ее жизни», — отметила родительница исполнительницы.

Ольга Бузова сейчас не состоит в отношениях. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2019 году Бузова начала встречаться с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

Ранее Бузовой подарили машину после того, как ее мама пожаловалась на снижение доходов.

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