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Звезда «Папиных дочек» сломал палец во время репетиции в «Ленкоме»

Актер Андрей Леонов сломал палец дверью «Ленкома»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда сериала «Папины дочки», актер Андрей Леонов сломал палец дверью «Ленкома» во время репетиции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, артист прищемил палец дверью прямо во время репетиции. Леонову вызвали скорую, приехавшие на место медики осмотрели пациента, отвезли в больницу, диагностировали ему перелом и отпустили домой. В театре уточнили, что запланированный на ближайшие дни спектакль с участием Леонова «Поминальная молитва» состоится.

22 января Telegram-канал Mash писал, что актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве. По данным издания, врачи диагностировали ей бронхопневмонию. Талызина находилась под капельницами. По словам дочери артистки, тест на коронавирус показал отрицательный результат. Позднее Талызина пояснила, что ее госпитализировали с бронхиолитом.

За день до этого в Театре Моссовета отменили показ спектакля «Волки и овцы» из-за болезни народной артистки. Причиной отмены названа болезнь Талызиной. Подробности о состоянии здоровья актрисы в театре не раскрыли.

Ранее Соседов предположил, что шоу «За гранью» закроют после смены ведущего.

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