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На выставке «Россия» зажгли Всероссийский семейный очаг

На форуме «Россия» зажгли огонь семейного очага «Сердце России»

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Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

На главной сцене Международной выставки-форума «Россия» состоялся концерт, где зажгли Всероссийский семейный очаг «Сердце России». Об этом сообщает пресс-служба форума в Telegram.

«Главным событием стала церемония зажжения <...> очага», — написали организаторы.

Как отмечается в публикации, на празднование съехались семьи со всей страны. Огонь был доставлен из Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

Перед этим в Telegram-канале выставки сообщалось, что на главной сцене Международной выставке-форуме «Россия» зажгут огонь семейного очага «Сердце России». От семейного очага пламя зажгут еще в 12 лампадах, которые династии доставят в Москву, Крым, Якутию, Кузбасс, ЯНАО, Республику Татарстан, Северную Осетию, Волгоградскую область, Коми, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Далее огонь семейного очага распространят по всем регионам страны.

Ранее представители молодежи обсудили работу выставки «Россия».

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