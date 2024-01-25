Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Netflix свернул съемки научно-фантастического фильма с Холли Берри The Mothership

Netflix отложил на полку проект The Mothership с Холли Берри

close
100%
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/halleberry

Netflix больше не будет работать над производством научно-фантастического фильма с Холли Берри The Mothership. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Берри и команда Mothership уже завершили большую часть съемок проекта, но для того, чтобы довести его до логического конца, требовались обширные пересъемки. Netflix решил не продолжать производство и отложил фильм на полку.

В научно-фантастическом фильме Берри сыграла женщину, обнаружившую под своим домом внеземной объект через год после исчезновения мужа. Мэттью Чарман («Шпионский мост») написал сценарий и поставил The Mothership. Это должен был стать его полнометражный режиссерский дебют. В актерский состав также входили Молли Паркер, Джон Ортис и Омари Хардвик.

В январе 57-летнюю Холли Берри заметили с возлюбленным, певцом Ван Хантом. Папарацци засняли влюбленных после романтического ужина. 57-летняя Холли Берри и 53-летний Ван Хант стояли под зонтом и держались за руки. Актриса была одета в черное пальто, синие джинсы и кожаные сапоги на каблуках. Певец появился на публике в желтой куртке с капюшоном, черных широких брюках и ботинках.

Ранее Холли Берри упрекнула Дрейка в незаконном использовании ее фото.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами