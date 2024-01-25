Netflix свернул съемки научно-фантастического фильма с Холли Берри The Mothership

Netflix больше не будет работать над производством научно-фантастического фильма с Холли Берри The Mothership. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Берри и команда Mothership уже завершили большую часть съемок проекта, но для того, чтобы довести его до логического конца, требовались обширные пересъемки. Netflix решил не продолжать производство и отложил фильм на полку.

В научно-фантастическом фильме Берри сыграла женщину, обнаружившую под своим домом внеземной объект через год после исчезновения мужа. Мэттью Чарман («Шпионский мост») написал сценарий и поставил The Mothership. Это должен был стать его полнометражный режиссерский дебют. В актерский состав также входили Молли Паркер, Джон Ортис и Омари Хардвик.

В январе 57-летнюю Холли Берри заметили с возлюбленным, певцом Ван Хантом. Папарацци засняли влюбленных после романтического ужина. 57-летняя Холли Берри и 53-летний Ван Хант стояли под зонтом и держались за руки. Актриса была одета в черное пальто, синие джинсы и кожаные сапоги на каблуках. Певец появился на публике в желтой куртке с капюшоном, черных широких брюках и ботинках.

Ранее Холли Берри упрекнула Дрейка в незаконном использовании ее фото.