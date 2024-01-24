Стало известно о состоянии госпитализированной с бронхитом Талызиной

Врачи оценивают состояние народной артистки РСФСР Валентины Талызиной как стабильное. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Кроме того, медики отмечают положительную динамику в лечении 89-летней артистки. Ожидается, что звезду советского кино выпишут через несколько дней.

22 января Telegram-канал Mash, ссылаясь на дочь актрисы Ксению, писал, что актрису госпитализировали в Москве. По данным издания, врачи диагностировали ей бронхопневмонию. Талызина находилась под капельницами. По словам дочери артистки, тест на коронавирус показал отрицательный результат. Позднее Талызина пояснила, что ее госпитализировали с бронхиолитом.

За день до этого в Театре Моссовета отменили показ спектакля «Волки и овцы» из-за болезни народной артистки. Причиной отмены названа болезнь Талызиной. Подробности о состоянии здоровья актрисы в театре не раскрыли.

Валентине Талызиной 22 января исполнилось 89 лет. Она сыграла в таких культовых картинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Невероятное приключение итальянцев в России» и «Афоня». Всего в багаже у артистки более ста фильмов и сериалов.

Ранее сообщалось, что Федосеева-Шукшина прокомментировала новый брак Алибасова.