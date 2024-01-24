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Соседов о будущем шоу «За гранью»: «Думаю, ее закроют»

Критик Соседов предположил, что шоу «За гранью» закроют после смены ведущего

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Телеканал «НТВ»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что шоу «За гранью» может закрыться, если у программы будут низкие рейтинги из-за нового ведущего. Его слова передает «СтарХит».

«Поживем — увидим, но я уже смотрю дальше», — отметил экс-ведущий «За гранью».

По словам Соседова, он не планирует возвращаться в программу, даже если его попросит об этом руководство НТВ. В то же время критик заявил, что вряд ли руководство проекта придет к нему «с повинной».

«Да, много предложений. Но я не смогу принять их все, времени не хватит. <...> Пока в раздумье, мне надо выбрать и понять, чего же я хочу дальше», — поделился своими планами на будущее Соседов.

Недавно Соседов назвал абсолютно неожиданным как для него самого, так и для продакшна свое увольнение из шоу «За гранью». Он признался, что не знает причин подобного решения руководства НТВ.

До этого критик высмеял Тимура Еремеева на должности нового ведущего шоу «За гранью». Он выразил мнение, что Еремеев стал ведущим проекта исключительно потому, что он «удобен» шоураннерам и может говорить то, что ему скажут.

Ранее сообщалось, что Филиппа Киркорова заметили на концерте Мадонны в США.

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