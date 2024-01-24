Продюсер о концертах Киркорова: «Вероятно, люди будут бойкотировать»

Музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что в регионах могут начать отменять концерты певца Филиппа Киркорова из-за скандала с «голой» вечеринкой. Об этом продюсер заявил в беседе с NEWS.ru.

«Большая вероятность, что именно его выступления будут бойкотировать, особенно в регионах. Поэтому организаторы скорее десять раз подумают, прежде чем его пригласить», — считает критик.

Рудченко сформулировал свое мнение относительно возможных отмен выступлений Киркорова фразой: «Каждый рискует сам».

19 января сообщалось, что камео Киркорова вырезали из сериала «Сваты» в версии канала «Дом Кино». Перед Новым годом певца также убрали из некоторых праздничных шоу и фильма «Иван Васильевич меняет все». Кроме того, имя артиста пропало с афиши «Золотого граммофона».

Участие Киркорова в различных шоу и проектах оказалось под вопросом после его посещения так называемой голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Мероприятие с дресс-кодом «почти голышом» прошло 20 декабря 2023 года. Среди гостей, кроме Киркорова, были Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты, включая Киркорова, извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее стало известно, что Киркоров вместе со своим директором Ситником улетел в США.