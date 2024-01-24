В Национальной галерее Абхазии оценили предложение помочь от коллег из Грузии

В Национальной картинной галерее Абхазии не уверены, что им понадобится помощь коллег из Грузии в реставрации сгоревших экспонатов. Директор галереи Сурам Сакания рассказал «Газете.Ru», что завтра к ним приедут 16 реставраторов из России. Как их всех разместить, в галерее плохо представляют, отметил он.

«Сразу же из многих центров в России изъявили желание [помочь], через Министерство культуры России завтра приезжает большая группа [реставраторов]. Завтра-послезавтра уже начнется работа. Я уверен, что российские реставраторы из Третьяковки, из Русского музея, из Центра имени Грабаря справятся, это серьезные организации. Всякая помощь это здорово, но в данном случае 16 реставраторов приезжают. Даже место, где они могут работать, я плохо представляю. Потому что никто не ожидал так сразу. Все подготовить, приготовить — есть определенные сложности», — сказал он.

При этом Сакания положительно оценил инициативу коллег из Национального музея Грузии, так как искусство «не должно иметь границ».

«Конечно, хорошо, что они изъявили желание. Потому что искусство не должно иметь никаких границ. Если бы они смогли каким-то образом на будущее часть работ передать — вот это было бы другое. А так, по реставрации, мне кажется, необходимости [в помощи] нет», — отметил директор галереи.

До этого представители Национального музея Грузии выразили готовность оказать помощь Национальной галерее в Сухуме, где в ночь на 21 января произошел пожар. Огонь уничтожил практически весь фонд картин — около четырех тысяч экспонатов. Удалось спасти только 200 полотен.

«Национальный музей выражает готовность оказать помощь специалистам художественной галереи в процессе реставрации поврежденных экспонатов и для этой цели создать из реставраторов Государственного музея искусств имени Шалвы Амиранашвили группу специалистов», — говорится в сообщении Национального музея Грузии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее в Минкульте РФ отреагировали на пожар в картинной галерее в Абхазии.