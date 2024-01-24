Грузия готова помочь Абхазии в восстановлении сгоревших картин в галерее

В Национальном музее Грузии отреагировали на новость о пожаре в Национальной галерее в Сухуми. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) представители музея выразили готовность оказать помощь.

«Национальный музей выражает готовность оказать помощь специалистам художественной галереи в процессе реставрации поврежденных экспонатов и для этой цели создать из реставраторов Государственного музея искусств имени Шалвы Амиранашвили группу специалистов», — говорится в сообщении.

В ночь на 21 января в Национальной галерее на территории Абхазии произошел пожар. В результате возгорания центрального выставочного зала сгорел практически весь фонд картин — около четырех тысяч экспонатов. Удалось спасти только 200 картин.

22 января министр культуры России Ольга Любимова сообщила в своем Telegram-канале, что в Абхазию вылетят с поддержкой специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, Третьяковской галереи и Русского музея. Министр культуры отметила, что эксперты составят план по реставрации картин.

Ранее брат Егора Летова поддержал инициативу создать премию имени лидера «Гражданской обороны».