Лолита рассказала, будет ли выступать за рубежом после отмены ее концертов в РФ

Певица Лолита Милявская в интервью «Ридусу» заявила, что не собирается выступать за рубежом после отмены ее концертов в России.

«Мне всегда было комфортно работать только у нас. И желание покорить мир никогда не посещало», — подчеркнула артистка.

Она добавила, что и раньше «дальше страны не выезжала», а на сегодняшний день и вовсе не имеет для этого возможности.

28 декабря стало известно, что активисты общественного движения «Зов народа» потребовали отменить выступление Лолиты в Тюмени из-за ее участия в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Они обратились с подобной просьбой к губернатору Тюменской области. Активисты считают, что артистка «совсем не раскаивается», несмотря на публичные извинения.

В тот же день Милявская заявила, что привыкает быть домохозяйкой после отмены концертов. Она попросила поклонников не переживать за нее. Артистка считает, что «все от Бога».

Ранее сообщалось, что концерты Лолиты отменили в подмосковном городе Раменское.