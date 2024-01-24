«Страшная история»: Дмитрий Дибров о «Кто хочет стать миллионером?» с Юлианной Карауловой

Телеведущий Дмитрий Дибров на YouTube-шоу «Завтрак со звездой» заявил, что певице Юлианне Карауловой приходится нелегко на посту ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером?».

«Это страшная история, в которой оказалась моя очаровательная преемница. Она сидит и копается в самом вопросе. Я это говорил открыто. Да кому же это может быть интересно, сколько пуговиц на камзоле у Петра Первого? Или кому из императоров принадлежит фраза «деньги не пахнут»? Ну оно зрителю надо?» — заявил Дибров.

Он считает, что телешоу было вынуждено претерпеть изменения, так как звездам сейчас уже не очень интересно отвечать на вопросы за 1 миллион рублей. По словам Диброва, они с генеральным продюсером Первого канала Константином Эрнстом пытались приглашать на проект обычных россиян, но аудитории интересна именно жизнь звезд. При этом телеведущий отметил, что в свое время старался сместить акцент с развлекательной викторины на личную жизнь участников «Кто хочет стать миллионером?»

«Я, отталкиваясь от вопроса, говорил со зрителем о нем самом. Это единственный путь на безденежье держать рейтинг программы. Вот почему она была в предпрайм-тайме», — резюмировал Дибров.

Ранее продюсер объяснил выходки Киркорова стремлением угнаться за трендами.