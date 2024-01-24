В РФ заявили, что гиперзвуковая ракета «Циркон» может преодолеть почти любую защиту

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» может преодолеть почти любые средства защиты. Об этом заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Характеристики «Циркона» крайне высоки, отметил Обносов. По его словам, для перехвата ракеты потребуется очень эффективная система противоракетной обороны (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО).

«На мой взгляд, <…> сегодня «Циркон» — это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага», — сказал он.

До этого в Тихоокеанском флоте ВМФ РФ сообщали, что российские многоцелевые атомные субмарины «Ясень» оснащаются ракетами «Калибр» и «Оникс». Кроме того, они будут оснащаться новыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Для этих целей на «Ясенях» применяются универсальные вертикальные пусковые установки.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.