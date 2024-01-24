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В РФ заявили, что гиперзвуковая ракета «Циркон» может преодолеть почти любую защиту

Глава КТРВ заявил, что ракета «Циркон» способна преодолеть почти любую защиту

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Global Look Press

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» может преодолеть почти любые средства защиты. Об этом заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Характеристики «Циркона» крайне высоки, отметил Обносов. По его словам, для перехвата ракеты потребуется очень эффективная система противоракетной обороны (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО).

«На мой взгляд, <…> сегодня «Циркон» — это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага», — сказал он.

До этого в Тихоокеанском флоте ВМФ РФ сообщали, что российские многоцелевые атомные субмарины «Ясень» оснащаются ракетами «Калибр» и «Оникс». Кроме того, они будут оснащаться новыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Для этих целей на «Ясенях» применяются универсальные вертикальные пусковые установки.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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