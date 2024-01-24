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Концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке, который хотели отменить, состоится

Власти Приморья: отмена концерта Дианы Арбениной во Владивостоке не планируется

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концерт певицы Дианы Арбениной 27 февраля во Владивостоке состоится, его согласовали с Минюстом РФ. Об этом сообщил муниципальный центр управления городской администрации (МЦУ), передает ТАСС.

Там рассказали, что администрации Владивостока поступили два официальных обращения через интернет-приемную по вопросу отмены концерта. Организаторам рекомендовали согласовать выступление с министерством юстиции и они выполнили их, подчеркнули в МЦУ.

«Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» проводятся в соответствии с действующим законодательством, отмены не планируется», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить концерт Дианы Арбениной.

Как отмечали в МЦУ, певица «официально не является иноагентом или релокантом», деятельность рок-группы «Ночные снайперы», лидером которой является Арбенина, не запрещена, их творческий репертуар соответствует цензуре.

Ранее концерт «Оргии праведников» в Сибири отменили после высказываний о военной операции.

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