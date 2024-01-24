Турецкие и корейские сериалы не стали популярны среди россиян

Российские онлайн-кинотеатры не увидели ожидаемого спроса на сериалы производства Турции и Кореи, которые они начали массово закупать на фоне ухода из России крупнейших голливудских киностудий после начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей крупнейших российских видеоплатформ.

По данным «Индекса Кинопоиск Pro», в прошлом году доля интереса к турецким сериалам от общего проявленного интереса россиян ко всем сериалам составляла около 8%, корейским — 3,2%.

При этом замгендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов отметил, что у турецкого контента есть потенциал, он пользуется популярностью у отдельной категории зрителей. Особый интерес аудитория проявила к сериалу «Постучись в мою дверь».

По словам Кожухова, корейские сериалы не стали популярными среди российских зрителей, предположительно, из-за «огромной разницы культур». Единственный проект из Южной Кореи, который показал высокие просмотры на Premier, — анимация для детей Larva. Расширять присутствие корейских сериалов в библиотеке Premier не планирует.

Кожухов уточнил, что большинство (97%) пользователей Premier в 2023 году отдавали предпочтение российским фильмам и сериалам.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин посмотрел сериал «Слово пацана».