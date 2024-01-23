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Оливер Стоун извинился перед Райаном Гослингом из-за «Барби»

Режиссер Стоун извинился перед Гослингом за критику участия актера в «Барби»

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Warner Bros.

Режиссер Оливер Стоун извинился перед актером Райаном Гослингом за критику его участия в фильме Греты Гервиг «Барби». Соответствующий пост он разместил в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам Стоуна, он посмотрел фильм, в котором Гослинг сыграл куклу Кена, и нашел картину оригинальной, а поднятые в ней темы — стоящими внимания.

«Я увидел, что авторы нашли неожиданный подход. Приношу извинения за невежественные слова», — написал он.

Кроме того, он похвалил режиссера «Барби» Грету Гервиг за ее фильм «Леди Берд», который назвал одним из своих любимых среди вышедших в 2017 году.

Стоун критически высказывался о «Барби» в июне 2023 года в интервью изданию «City A.M.» еще до выхода фильма. В беседе с журналистом он заявлял, что Гослинг «снимается в этой чепухе ради денег» и обвинял актера в «инфантилизации Голливуда».

«Барби» стала самым кассовым фильмом 2023 года, собрав в прокате более $1,4 миллиарда.

23 января фильм «Барби» стал одним из номинантов на премию «Оскар».

Ранее сообщалось, что фильм о россиянке в Норвегии «Панические атаки» выйдет в прокат.

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