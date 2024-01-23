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Шарлота проверят на биполярное расстройство

Shot: певцу Шарлоту проведут судебно-психологическую экспертизу

Певцу Эдуарду Шарлоту проведут судебно-психологическую экспертизу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Согласно полученной изданием информации, адвокаты считают, что у артиста биполярное расстройство личности, из-за которого он мог вести себя неадекватно.

Если диагноз подтвердится, певца могут отправить на принудительное лечение.

23 января 2024 года обвинение запросило продление ареста Шарлоту на два месяца. Певца оставят в СИЗО до 24 марта.

Издание утверждает, что Шарлот сидит в камере с тремя мужчинами и, по его словам, всего три раза со времени помещения в изолятор был на улице. Несколько раз, по информации Life, к Шарлоту с передачами приезжали девушка и его отец, просивший выпустить сына под залог.

10 января певец в очередной раз извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным и патриархом Кириллом, а также всеми россиянами за свои видео в социальных сетях. Сейчас в отношении Шарлота возбуждены четыре уголовных дела: его обвиняют в реабилитации нацизма, в оскорблении чувств верующих и повреждении документов. Поводом для их возбуждения стали соцсети Шарлота, в которых он опубликовал провокационные видео.

Ранее блогершу Елену Блиновскую поместили в карантинную камеру СИЗО на 20 человек.

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