Умер основатель Boney M. Фрэнк Фариан

Немецкий музыкант и основатель диско-группы Boney M. Фрэнк Фариан (настоящее имя Франк Ройтер) умер в Майами в возрасте 82 лет. Об этом сообщает телеканал Би-Би-Си.

Сообщается, что Фариан умер в собственном доме в Майами.

Музыкант родился в Германии и с детства занимался музыкой. Подражая американским солдатам, которые были размещены в Германии, он увлекся рок-н-роллом, и в 1961 году создал собственную группу Frankie Farian und die Schatten, известность к которой пришла в 1964 году после рок-фестиваля в Гамбурге.

В 1975 году Фариан как продюсер создал диско-группу Boney M. из музыкантов, которые родились на Карибских островах. Одной из самых знаменитых песен группы является Rasputin. Также Фариан создал ряд других музыкальных проектов.

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