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Умер основатель Boney M. Фрэнк Фариан

BBC сообщил о смерти основателя диско-группы Boney M Фрэнка Фариана в Майами

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Florian Seefried/Getty Images

Немецкий музыкант и основатель диско-группы Boney M. Фрэнк Фариан (настоящее имя Франк Ройтер) умер в Майами в возрасте 82 лет. Об этом сообщает телеканал Би-Би-Си.

Сообщается, что Фариан умер в собственном доме в Майами.

Музыкант родился в Германии и с детства занимался музыкой. Подражая американским солдатам, которые были размещены в Германии, он увлекся рок-н-роллом, и в 1961 году создал собственную группу Frankie Farian und die Schatten, известность к которой пришла в 1964 году после рок-фестиваля в Гамбурге.

В 1975 году Фариан как продюсер создал диско-группу Boney M. из музыкантов, которые родились на Карибских островах. Одной из самых знаменитых песен группы является Rasputin. Также Фариан создал ряд других музыкальных проектов.

До этого вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко умер на 52-м году жизни.

Ранее поэт и музыкант Марк Котляр скончался в возрасте 48 лет.

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