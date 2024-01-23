Пригожин вслед за Кудрявцевой призвал прекратить травлю звезд

В России необходимо остановить оскорбительную атаку на творческих людей и прекратить травлю всех артистов, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул в беседе с НСН, что виновные звезды осознали свои ошибки, а также назвал наряды участников «голой» вечеринки привычными для них.

«Сегодня идет большая атака на всех артистов, на творческих людей, это некрасиво, оскорбительно. Я должен согласиться с [телеведущей] Лерой Кудрявцевой, эту травлю устраивать не нужно, нужно ее остановить», — сказал продюсер.

Он добавил, что старался не комментировать скандал вокруг «голой» вечеринки, но наряды звезд были для них «привычными». По словам Пригожина, в таких же костюмах артисты часто выходят на сцену и их показывают по телевизору.

«Понятно, что есть вещи несвоевременные. Сейчас не до подобных вечеринок», — добавил он, подчеркнув, что звезды сделали нужные выводы.

Напомним, телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала «показательную порку» артистов, назвав происходящее с ними после вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой «перебором».

Вечеринку в клубе «Мутабор» Ивлеева организовала 20 декабря, по дресс-коду гости должны были прийти в полуобнаженном виде. После мероприятия звездных гостей осудили, многие из них записали видео с извинениями – сама Ивлеева, певцы Филипп Киркоров и Дима Билан. Сообщалось об отмене концертов – в частности, у певицы Лолиты. Кроме того, стало известно, что Анна Asti после скандала улетела из России на всю зиму.

Россиянка ранее подала на Ивлееву в суд иск на 1 млрд рублей за «нравственные страдания».