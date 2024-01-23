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Боня раскрыла свое отношение к решению отправить Блиновскую в СИЗО

Блогерша Боня заявила, что испытывает двоякое отношение к аресту Блиновской

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Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Виктория Боня сообщила в Telegram-канале, что у нее двоякое отношение к отправлению блогерши Елены Блиновской в СИЗО.

По словам Бони, с одной стороны, она не понимает, зачем Блиновская организовывала мероприятия, находясь на домашнем аресте. С другой стороны, телеведущая не считает необходимым настолько строгие меры наказания для блогерши.

«Неужели мать четверых детей нужно отправлять в СИЗО? Тем более, что она признала свою вину», — отметила Боня.

22 января 2024 года Московский городской суд изменил меру пресечения Блиновской и отправил ее в СИЗО до 26 апреля. Блогершу доставили в суд в тот же день.

В качестве причины изменения меры пресечения следствие называло нарушение Блиновской условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым блогеру запрещено общаться. Всего ей грозит до 16 лет колонии.

Помимо прочего, следствие установило причастность Блиновской в нарушении статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») по двум эпизодам.

Ранее омбудсмен Москвы Потяева сообщила, что посетит блогершу Блиновскую в СИЗО.

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