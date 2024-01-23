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Захар Прилепин пригласил Кологривого на передовую после слов в поддержку бойцов СВО

Писатель Захар Прилепин предложил Кологривому навестить бойцов СВО на передовой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале призвал актера Никиту Кологривого отправиться на передовую, чтобы поддержать бойцов СВО.

Он процитировал обращение артиста к «нашим братьям» — бойцам СВО. Он высказался от лица артистов и поблагодарил солдат за то, что они дают возможность другим людям заниматься своей профессией. При этом Кологривый подчеркнул, что многие актеры сейчас снимаются в проектах про военное время и стараются максимально честно показать судьбы военных.

«Будем стараться сделать кино, чтобы вам оно понравилось, чтоб мы ни в коем случае никого не обманули, никаких ложных событий и эмоций не показали. Будьте здоровы, ждем вас домой», — говорил Кологривый.

Прилепин в свою очередь поблагодарил артиста за теплые слова и уточнил, что можно не ждать возвращения солдат с фронта, а приехать к ним самому.

«Никит, спасибо на добром слове, но можно даже не ждать, а к братьям и бойцам съездить в гости. Мы организуем. Дай знать», — резюмировал Прилепин.

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