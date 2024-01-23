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«Ничего не спрятать»: Пригожин объяснил переезд Блиновской в СИЗО

Продюсер Пригожин заявил, что Блиновской стоило избавиться от долгов перед ФНС

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с WomanHit заявил, что блогеру Елене Блиновской следовало бы уплатить все свои долги перед налоговой службой.

«Она из тех, кто не понял, а ведь другого варианта нет. Наши налоговые органы системно и точно понимают всю конструкцию, тем более все в цифровом формате сегодня, ничего не спрятать. Я не думаю что задача органов взять у нее лишнее, только то, что положено по закону», — пояснил Пригожин.

При этом продюсер признал, что не вникал в детали расследования дела Блиновской, но сделал вывод, что блогерам следует обратить внимание на незакрытые вопросы с налоговой службой. Пригожин считает, что даже если Блиновская нарушила законы, то ей дали возможность выплатить долг и частично искупить свою вину.

22 января Замоскворецкий суд Москвы отправил Елену Блиновскую в СИЗО на три месяца, она пробудет под стражей до 26 апреля. Это произошло после просьбы Следственного комитета России ужесточить блогеру меру пресечения, так как она неоднократно нарушала условия домашнего ареста, в том числе устроила в своем доме вечеринку, на которой контактировала со свидетелем по своему делу.

Ранее Джигурда назвал основную ошибку Ивлеевой на скандальной вечеринке.

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