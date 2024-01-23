Александр Рогов отреагировал на критику Мити Фомина и Карины Нигай

Стилист Александр Рогов в интервью WomanHit заявил, что не хочет высказываться в адрес Мити Фомина, чтобы не пиарить певца.

«Мне, если честно, есть что сказать и Фомину, и Нигай. Но я не хочу дарить этим людям трафик, чтобы они зарабатывали себе имя на мне. Знаете, лишний раз раздувать скандал и повышать им популярность. Зачем? Я понимаю, для чего они это делают, так что можете написать, что я отказался комментировать заявления в свой адрес», — возмутился Рогов.

Недавно Митя Фомин в интервью Лауре Джугелии раскритиковал внешний вид стилиста Александра Рогова. При этом он признал, что субъективно оценивает внешность Рогова. Фомин напомнил, что именно стилист первым начал комментировать его стиль: тогда Рогов включил Фомина в топ-5 самых безвкусных российских звезд. Вместе с этим музыкант выразил мнение, что Рогов похудел и начал заниматься своей фигурой именно из-за его слов.

Помимо этого, артист называл Рогова «обрюзгшей теткой» и уверял, что стилист совершенно не умеет одеваться по фигуре.

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