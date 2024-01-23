Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Александр Рогов отреагировал на критику Мити Фомина и Карины Нигай

Стилист Рогов заявил, что не хочет раздувать скандал с Фоминым ради пиара

close
100%
AGENT GIRL/VK

Стилист Александр Рогов в интервью WomanHit заявил, что не хочет высказываться в адрес Мити Фомина, чтобы не пиарить певца.

«Мне, если честно, есть что сказать и Фомину, и Нигай. Но я не хочу дарить этим людям трафик, чтобы они зарабатывали себе имя на мне. Знаете, лишний раз раздувать скандал и повышать им популярность. Зачем? Я понимаю, для чего они это делают, так что можете написать, что я отказался комментировать заявления в свой адрес», — возмутился Рогов.

Недавно Митя Фомин в интервью Лауре Джугелии раскритиковал внешний вид стилиста Александра Рогова. При этом он признал, что субъективно оценивает внешность Рогова. Фомин напомнил, что именно стилист первым начал комментировать его стиль: тогда Рогов включил Фомина в топ-5 самых безвкусных российских звезд. Вместе с этим музыкант выразил мнение, что Рогов похудел и начал заниматься своей фигурой именно из-за его слов.

Помимо этого, артист называл Рогова «обрюзгшей теткой» и уверял, что стилист совершенно не умеет одеваться по фигуре.

Ранее Павел Трубинер объяснил, почему ему больше нравится играть злодеев в кино.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами