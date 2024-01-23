Джигурда назвал основную ошибку Ивлеевой на скандальной вечеринке: «Кто поддержал СВО?»

Актер Никита Джигурда выразил мнение, что россияне иначе восприняли бы скандальную вечеринку Насти Ивлеевой, если бы та поддержала бойцов СВО. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Кто из участников «голой» вечеринки на тот момент поддержал СВО? Кто в Донбассе был? Никто... а вот если бы на «голой» вечеринке Ивлеева вышла и сказала бы: «Давайте выпьем за ребят в Донбассе, благодаря которым мы здесь можем веселиться», а потом заявила, что сбор от этого мероприятия пойдет на госпитали и медикаменты, то все, что они там делали, было бы воспринято по-другому», — предположил Джигурда.

21 декабря Анна Асти приняла участие в «голой» вечеринке телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», гостями которой стали и другие звезды — Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак и не только. У многих из них после мероприятия возникли проблемы с проведением концертов и съемками в новогодних проектах. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

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