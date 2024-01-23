Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Джигурда назвал основную ошибку Ивлеевой на скандальной вечеринке: «Кто поддержал СВО?»

Актер Джигурда: Ивлеева должна была поднять тост за бойцов СВО на вечеринке

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Актер Никита Джигурда выразил мнение, что россияне иначе восприняли бы скандальную вечеринку Насти Ивлеевой, если бы та поддержала бойцов СВО. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Кто из участников «голой» вечеринки на тот момент поддержал СВО? Кто в Донбассе был? Никто... а вот если бы на «голой» вечеринке Ивлеева вышла и сказала бы: «Давайте выпьем за ребят в Донбассе, благодаря которым мы здесь можем веселиться», а потом заявила, что сбор от этого мероприятия пойдет на госпитали и медикаменты, то все, что они там делали, было бы воспринято по-другому», — предположил Джигурда.

21 декабря Анна Асти приняла участие в «голой» вечеринке телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», гостями которой стали и другие звезды — Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак и не только. У многих из них после мероприятия возникли проблемы с проведением концертов и съемками в новогодних проектах. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Ранее Кушанашвили вспомнил, как вышел в прямой эфир после избиения.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами