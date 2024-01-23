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В Подмосковье отменили концерт Лолиты

RT: в Раменском отменили концерт Лолиты Милявской

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концерты певицы Лолиты Милявской отменили в подмосковном городе Раменское. Об этом сообщает RT со ссылкой на министерство культуры Московской области.

Как отмечает издание, Минкультуры Московской области сообщило об этом общественникам из движения «Зов народа», которые ранее просили об отмене выступлений Милявской.

28 декабря сообщалось, что активисты общественного движения «Зов народа» потребовали отменить выступление Лолиты в Тюмени из-за ее участия в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Они обратились с подобной просьбой к губернатору Тюменской области. Активисты хотят, чтобы руководство Тюменской филармонии отреагировало на участие Лолиты в мероприятии Ивлеевой. Они уверены, что Лолита «совсем не раскаивается», несмотря на публичные извинения.

В тот же день Милявская заявила, что привыкает быть домохозяйкой после отмены концертов. Она попросила поклонников не переживать за нее. Артистка считает, что «все от Бога».

30 декабря глава пресс-службы Тюменского концертно-театрального объединения Маргарита Нарыкова отметила, что на тот момент продажа билетов на выступление Лолиты не прекращалась.

Ранее Лолита Милявская объяснилась за пост с поздравлением Зеленского.

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