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Джигурда заявил, что перестал общаться с Волочковой в прошлом году

Актер Джигурда заявил, что перестал общаться с Волочковой после матерных сообщений

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певец и актер Никита Джигурда заявил, что перестал общаться с балериной Анастасией Волочковой в октябре 2023 года. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Джигурды, причиной разрыва отношений стало большое количество мата и оскорблений, которые ему прислала Волочкова.

«После матюков, которые она прислала, я перестал общаться с Настей в октябре 2023 года», — заявил шоумен.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

После этого Волочкова заявила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию и она больше никогда не сможет «назвать его другом».

19 января Волочкова подала заявление в СК России на обидчика, слившего скандальное видео танцовщицы с Джигурдой.

В заявлении сказано, что Волочкова не давала согласия на сбор информации, «содержащей интимные сцены и ее личную тайну о частной жизни», а также на публикацию подобного контента. В документе уточняется, что на момент записи видео в доме балерины находились Джигурда и его помощник.

Ранее Джигурда рассказал, как его дети отнеслись к видео с Волочковой.

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