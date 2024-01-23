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У дома Тейлор Свифт снова арестовали преследователя

Сталкера Тейлор Свифт поймали у квартиры певицы через два дня после ареста

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Andrew Kelly/Reuters

В Нью-Йорке арестовали предполагаемого преследователя певицы Тейлор Свифт через два дня после того, как мужчину задержали при попытке проникнуть в дом исполнительницы. Об этом сообщает Page Six.

Очевидец рассказал изданию, что сталкера заметили у резиденции Свифт всего через несколько часов после ареста. Его увидели у дома певицы примерно в 15:00, а в 16:00 мужчину снова взяли под стражу. По данным издания, преследователь оказывал сопротивление сотрудникам полиции во время задержания, пытаясь скрыться от стражей закона. Личность мужчины снова не раскрывается.

22 января стало известно, что в Нью-Йорке арестовали преследователя певицы Тейлор Свифт. По словам полицейских, правоохранителей вызвал бдительный гражданин, обеспокоенный поведением мужчины.

Сразу два очевидца в беседе с изданием уточнили, что сталкер поджидал Свифт около месяца — спал на ступеньках ее дома, постоянно курил, кричал, пристально разглядывал людей и доставлял другие неудобства местным жителям. Однажды его заметили с цветами.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская объяснилась за пост с поздравлением Зеленского.

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