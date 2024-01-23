Известный гитарист рассказал, как его спас телеведущий Дмитрий Дибров

Гитарист Роман Мирошниченко признался, что телеведущий Дмитрий Дибров несет ответственность за его первый гонорар. Об этом музыкант рассказал «Мосленте».

«Когда наше выступление уже подходило к концу, он выдал нам на группу три купюры по 100 долларов и попросил играть еще», — заявил гитарист.

Мирошниченко вспомнил, что в тот вечер сыграл несколько композиций из репертуара Джона Маклафлина, Пако де Лусии, Эл ди Меола. По его словам, телеведущий узнал музыку.

Позднее, уже через несколько лет, Мирошниченко пригласил Диброва на музыкальный фестиваль и напомнил ему об истории с чаевыми.

«Оказалось, он совершенно забыл об этом. Помню, я сказал ему: «Дим, ты меня тогда спас. Это был мой первый капитал. Я с его помощью смог снять квартиру и остаться в Москве». Он тогда, конечно, очень смеялся», — признался музыкант.

По словам Мирошниченко, сейчас он находится с Дмитрием Дибровым в теплых дружеских отношениях.

17 января стало известно, что Дибров вместе певицей Ольгой Бузовой будут вести шоу «Это нормально?». В проекте гости поделятся на команды — мужскую и женскую — и будут отвечать на «остросоциальные» вопросы, пытаясь угадать наиболее популярный ответ среди россиян.

Ранее сообщалось, что обнаружена неизданная песня группы «Король и Шут».