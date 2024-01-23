Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Самой успешной анимацией в России стали «Три Богатыря и Пуп Земли», обогнав «Ход конем»

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» стал самой кассовой анимацией в истории РФ

close
100%
Кинокомпания «СТВ»

Мультфильм «Три богатыря и Пуп земли» стал самой кассовой анимационной лентой в истории отечественного проката, собрав по итогам четвертого уикенда больше 990 млн рублей в российском прокате и СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала «Кинобизнес».

Тем самым анимация обогнала предыдущего рекордсмена «Три богатыря: Ход конем», который заработал 963 млн рублей. Предполагается, что миллиардный рубеж мультфильм преодолеет уже на этой неделе.

12-й мультфильм франшизы «Три богатыря» вышел 28 декабря. За прокат анимации отвечает «Вольга». Производством занималась студия «Мельница». Предыдущий анимационный фильм «Три богатыря и Конь на троне» вышел в кинотеатрах 30 декабря 2021 года.

«Три богатыря» — российская франшиза полнометражных мультфильмов, рассказывающих о приключениях трех самых известных богатырей — Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Первым проектом серии стал «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004). Затем вышли анимационные фильмы «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006) и «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007).

Ранее сообщалось, что обнаружена неизданная песня группы «Король и Шут».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами