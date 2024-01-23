Самой успешной анимацией в России стали «Три Богатыря и Пуп Земли», обогнав «Ход конем»

Мультфильм «Три богатыря и Пуп земли» стал самой кассовой анимационной лентой в истории отечественного проката, собрав по итогам четвертого уикенда больше 990 млн рублей в российском прокате и СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала «Кинобизнес».

Тем самым анимация обогнала предыдущего рекордсмена «Три богатыря: Ход конем», который заработал 963 млн рублей. Предполагается, что миллиардный рубеж мультфильм преодолеет уже на этой неделе.

12-й мультфильм франшизы «Три богатыря» вышел 28 декабря. За прокат анимации отвечает «Вольга». Производством занималась студия «Мельница». Предыдущий анимационный фильм «Три богатыря и Конь на троне» вышел в кинотеатрах 30 декабря 2021 года.

«Три богатыря» — российская франшиза полнометражных мультфильмов, рассказывающих о приключениях трех самых известных богатырей — Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Первым проектом серии стал «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004). Затем вышли анимационные фильмы «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006) и «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007).

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