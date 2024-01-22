Блиновскую отправили в СИЗО

Блогера Елену Блиновскую после суда отвезли в следственный изолятор (СИЗО) № 6 «Печатники». Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что было принято решение не выделять спецтранспорт для Блиновской, поэтому сначала автозак будет ездить по Москве и собирать других арестованных девушек из судов и отделов полиции и лишь потом доставит блогера в СИЗО.

До этого стало известно, что суд в Москве изменил меру пресечения блогеру Елене Блиновской и отправил ее в СИЗО до 26 апреля.

Блогера доставили в суд 22 января. В качестве причины изменения меры пресечения следствие называло нарушение Блиновской условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым блогеру запрещено общаться. Всего ей грозит до 16 лет колонии.

Помимо прочего, следствие установило причастность Блиновской в нарушении статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») по двум эпизодам.

Ранее адвокат Блиновской прокомментировала новые обвинения против блогера.