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Опубликовано видео задержания Блиновской в зале суда

Опубликованы кадры задержания блогера Елены Блиновской в зале суда

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Появились кадры задержания блогера Елены Блиновской в зале суда, она пробудет в СИЗО до 26 апреля. Кадры опубликовали в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

«В связи с неоднократным нарушением меры пресечения в виде домашнего ареста Замоскворецкий районный суд города Москвы изменил Блиновской меру пресечения на заключение под стражу сроком до 26 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

Блогера доставили в суд 22 января. В качестве причины изменения меры пресечения следствие называло нарушение Блиновской условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым блогеру запрещено общаться. Всего ей грозит до 16 лет колонии.

Следствие установило также причастность Блиновской в нарушении статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») по двум эпизодам.

27 апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогершу задержали и возбудили против нее уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

14 декабря Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что Блиновская не признает вину по новому обвинению.

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