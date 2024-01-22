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Анна Калашникова о детстве: «Очень-очень боялась»

Певица Анна Калашникова призналась, что боялась своих одноклассников

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annakalash/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Калашникова призналась, что никогда не была трудным подростком, поэтому побаивалась своих одноклассников. Ее слова передает «Пятый канал».

«Всегда была круглой отличницей — именно такой домашней, прилежной, сидела дома, училась», — подчеркнула исполнительница.

Она заявила, что наблюдала за тем, как ее сверстники курили, употребляли алкоголь, поэтому «очень-очень боялась» их.

По словам Калашниковой, сейчас ее сыну Даниилу 8 лет. Она вспоминает поведение своих бывших одноклассников и боится за сына, которому еще предстоит преодолеть подростковый период. Калашникова заявила, что попытается предостеречь сына от всех переживаний предстоящего времени.

В конце ноября Калашникова заявила, что не стала бы суррогатной матерью певца Филиппа Киркорова. По словам артистки, у нее нет времени, чтобы выносить и родить ребенка. У певицы также нет желания становиться суррогатной матерью. Она считает, что этим должны заниматься «специально обученные» женщины. Модель уточнила, что прекрасно относится к суррогатным матерям.

Ранее звезда «Эйфории» рассказал о наркозависимости.

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