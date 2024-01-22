Блиновской просят изменить меру пресечения из-за общения со свидетелем

Обвинение просит заключить под стражу блогершу Елену Блиновскую до 26 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, одной из причин изменения меры пресечения стала устроенная автором «Марафона желаний» вечеринка. Мероприятие посетили больше 15 человек, среди которых находился важный свидетель, с которым блогерше запрещено общаться по суду.

Помимо прочего, следствие установило причастность Блиновской в нарушении статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») по двум эпизодам.

Mash подчеркивает, что на новогодний корпоратив к блогерше приходила ее бывшая сотрудница Виктория Асмолова, которая является свидетелем.

В начале января задолженность блогерши Елены Блиновской выросла на 9 млн рублей за последние 18 дней. Теперь, по последним данным, долг Блиновской составляет 1,418 млрд рублей.

22 января следствие попросило суд ужесточить меру пресечения Елене Блиновской из-за неоднократных нарушений ранее избранной ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее обвинение объяснило желание отправить Блиновскую под стражу.