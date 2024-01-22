Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блиновской просят изменить меру пресечения из-за общения со свидетелем

Mash: блогершу Блиновскую хотят заключить под стражу до 26 апреля

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Обвинение просит заключить под стражу блогершу Елену Блиновскую до 26 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, одной из причин изменения меры пресечения стала устроенная автором «Марафона желаний» вечеринка. Мероприятие посетили больше 15 человек, среди которых находился важный свидетель, с которым блогерше запрещено общаться по суду.

Помимо прочего, следствие установило причастность Блиновской в нарушении статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») по двум эпизодам.

Mash подчеркивает, что на новогодний корпоратив к блогерше приходила ее бывшая сотрудница Виктория Асмолова, которая является свидетелем.

В начале января задолженность блогерши Елены Блиновской выросла на 9 млн рублей за последние 18 дней. Теперь, по последним данным, долг Блиновской составляет 1,418 млрд рублей.

22 января следствие попросило суд ужесточить меру пресечения Елене Блиновской из-за неоднократных нарушений ранее избранной ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее обвинение объяснило желание отправить Блиновскую под стражу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами