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Чипсы от Ивлеевой могут исчезнуть с полок российских магазинов

Mash: из российских магазинов пропадают чипсы от блогерши Ивлеевой

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nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Из российских магазинов пропадают чипсы и энергетики от Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, продукция блогерши может полностью исчезнуть с полок магазинов после скандальной «голой» вечеринки». В то же время пока неизвестна причина произошедшего: в маркетах заявляют, что поставщики перестали привозить чипсы от Ивлеевой. Поставщики, по данным Mash, перенаправляют из-за случившегося к производителю, отметив, что на складах остались лишь не самые популярные вкусы. Производитель же отмечает, что блогерша сама не оплатила новую партию.

Mash со ссылкой на своего источника заявляет, что экс-ведущая «Орла и Решки» пытается сохранить деньги на фоне скандала с вечеринкой, поэтому она не стала заказывать производство очередной партии.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Анна Asti, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Ранее шоумен Кушанашвили осудил травлю артистов из-за вечеринки Ивлеевой.

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