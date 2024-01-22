Арестован сталкер Тейлор Свифт

В Нью-Йорке арестовали мужчину — преследователя певицы Тейлор Свифт. Как сообщает Page Six со ссылкой на нью-йоркскую полицию, сталкер пытался вломиться в квартиру звезды.

По словам полицейских, правоохранителей вызвал бдительный гражданин, обеспокоенный поведением мужчины.

«Я впервые увидел его в час дня, он подходил к двери Тейлор. Кажется, он не стучался, не звонил», — рассказал очевидец.

Сразу два очевидца в беседе с изданием уточнили, что сталкер поджидал Свифт около месяца — спал на ступеньках ее дома, постоянно курил, кричал, пристально разглядывал людей и доставлял другие неудобства местным жителям. Однажды его заметили с цветами.

Личность мужчины не раскрывается.

В июле у другого дома Тейлор Свифт арестовали сталкершу, которая ранее уже проникала на участок звезды в Род-Айленде (США). Полицейские арестовали 54-летнюю Кимберли Мейер перед домом звезды, ее обвинили в незаконном проникновении на чужую территорию.

У дома Тейлор Свифт и до этого арестовывали сталкеров. В 2019 году на территории ее дома был задержан мужчина, который принес бейсбольную биту, монтировку, перчатки и отмычки.

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