Собчак выступила против просьб СК арестовать Блиновскую

Журналистка Ксения Собчак возмутилась в Telegram-канале просьбе Следственного комитета об аресте блогерши Елены Блиновской.

Собчак заявила, что против подобных приговоров. Она считает, что люди по экономическим статьям не должны получать такие большие сроки. Блиновской может грозить 16 лет колонии. Журналистка назвала это абсурдом. Она отметила, что преступники с более тяжкими преступлениями получают меньший срок.

«А тут 16 (лет) за махинации с налогами? Это как?» — написала Собчак.

22 января Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия заключить блогершу Елену Блиновскую под стражу. В ведомстве пояснили, что решили попросить суд арестовать блогершу, поскольку та неоднократно нарушала условия домашнего ареста.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова уточнила, что следователи все еще считают, что блогерша может скрыться и уничтожить доказательства по делу. Защита обвиняемой считает домашний арест автора «Марафона желаний» излишней мерой, которая не соответствует требованиям законодательства.

27 апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогершу задержали и возбудили против нее уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

14 декабря Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года. По данным Telegram-канала Shot, долг Блиновской перед ФНС на данный момент вырос до 1 млрд 490 млн рублей.

Ранее блогерша Лерчек и ее супруг выплатили 504 млн рублей долгов.