Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Собчак выступила против просьб СК арестовать Блиновскую

Журналистка Собчак назвала абсурдом то, что Блиновской грозит 16 лет колонии

close
100%
xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Журналистка Ксения Собчак возмутилась в Telegram-канале просьбе Следственного комитета об аресте блогерши Елены Блиновской.

Собчак заявила, что против подобных приговоров. Она считает, что люди по экономическим статьям не должны получать такие большие сроки. Блиновской может грозить 16 лет колонии. Журналистка назвала это абсурдом. Она отметила, что преступники с более тяжкими преступлениями получают меньший срок.

«А тут 16 (лет) за махинации с налогами? Это как?» — написала Собчак.

22 января Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия заключить блогершу Елену Блиновскую под стражу. В ведомстве пояснили, что решили попросить суд арестовать блогершу, поскольку та неоднократно нарушала условия домашнего ареста.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова уточнила, что следователи все еще считают, что блогерша может скрыться и уничтожить доказательства по делу. Защита обвиняемой считает домашний арест автора «Марафона желаний» излишней мерой, которая не соответствует требованиям законодательства.

27 апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогершу задержали и возбудили против нее уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

14 декабря Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года. По данным Telegram-канала Shot, долг Блиновской перед ФНС на данный момент вырос до 1 млрд 490 млн рублей.

Ранее блогерша Лерчек и ее супруг выплатили 504 млн рублей долгов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами