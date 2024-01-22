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Звезда «Женского стендапа» назвала минусы отдыха в Дубае

Юмористка Варвара Щербакова назвала Дубай слишком индустриальным

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varjauletela/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юмористка Варвара Щербакова призналась в YouTube-шоу «Поговори», что ей не понравилось отдыхать в Дубае.

Щербакова назвала окружение Дубая «ненастоящим». Однако артистка уточнила, что понимает, почему у нее сложилось такое впечатление. Она отметила, что городу около 30 лет, поэтому у него еще не сформировалась история.

«Конечно, прикольнее бывать в местах, где истории много тысяч лет. Кажется, что по этим дорогам ходил Гюго. Вот это интересно, конечно», — рассказала комикесса.

Щербакова добавила, что ее также смутили высотные здания в Дубае.

«Уже все лицо в высотках. <…> Неба не видно, ты лежишь на пляже, смотришь на море, а там тоже высотки, и глазу негде отдохнуть, и как-то все слишком индустриально», — поделилась артистка.

Щербакова призналась, что начала путешествовать около года назад. До этого она практически нигде не была.

«Как-то морально позволила себе. «Итак, я теперь тоже этого достойна», — отметила юмористка.

Варвара Щербакова начала свою юмористическую карьеру, участвуя в КВН. Она возглавляла команды «Женская сборная Хабаровского края» и «Лионель Месси». В 2014-м артистка приняла участие в «Comedy Баттл» вместе с подругой Валерией Виноградовой. Их дуэт назывался «Варя и Лера». В 2020-м комикесса стала участницей проекта «Женский стендап».

Ранее Щербакова рассталась с возлюбленным, который попросил ее похудеть.

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