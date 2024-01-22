Актера Евгения Герчакова выписали из больницы

Актер Евгений Герчаков сообщил в беседе с mk.ru, что выписался из больницы.

На данный момент Герчаков находится дома. Артист чувствует себя нормально и «прилично». По словам актера, теперь ему нужно следить за здоровьем и за давлением, в частности.

«Я его никогда не проверял. Может, лет сорок назад последний раз измерял. А сейчас каждый день проверяю. Сейчас давление у меня хорошее. Не 120 на 80, конечно. 150. Но для 75-летнего человека, как мне сказали врачи, это давление нормальное», — поделился артист.

Герчаков рассказал, что в больнице ему предоставляли хороший уход, а врачи были очень внимательными. Сейчас медики посоветовали артисту беречь здоровье и не волноваться.

Герчаков признался, что второе предписание ему будет сложно соблюдать, так как профессия артиста требует эмоциональных затрат. После выписки актер не планирует сидеть дома и уже 23 января собирается сыграть в спектакле.

«Буду играть с полной отдачей, как и прежде», — отметил артист.

16 января Герчаков рассказал, что его госпитализировали из-за высокого давления.

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