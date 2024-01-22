Друг Андрея Миронова назвал абсурдом слова его дочери об отце

Заслуженный артист России Владимир Долинский прокомментировал слова народной артистки России Марии Мироновой, дочери его друга актера Андрея Миронова, о званиях артиста. Его цитируют «Аргументы и факты».

Миронова в сети заявила, что отец якобы не хотел получать звание народного артиста СССР, потому что не верил в Союз. 79-летний Долинский назвал эти слова абсурдом.

«Андрей прекрасно получал звания заслуженного, потом народного артиста РСФСР и прекрасно это переваривал, даже устраивал огромный банкет в театре. Он получает правительственные ордена, награды, премии, играет в Театре сатиры в спектакле «У времени в плену» по «Оптимистической трагедии», — вспоминает он.

Он напомнил, что в основе этой пьесы — произведения Всеволода Вишневского о революционных событиях.

«Это историко-революционные фантазии, где впервые на советской сцене герой просил вернуть прошлое. А звания народного артиста СССР не захотел получать, потому что не верил в Советский Союз?! Ну как такое можно сказать? Это полный абсурд!» — сказал он.

При этом Долинский признал, что к советскому строю Миронов относился критически.

«Не хотел звания» — это же подразумевает, что ему предложили народного артиста СССР, а он сказал: нет, не надо, я не верю в Советский Союз, я не возьму звание. Это наивно и смешно. То, что он критически относился к строю, как все разумные люди, — это ясно. Мы все понимали, что это не то, о чем мечталось. Но тем не менее все на эту идеологию работали», — заключил он.

Накануне Долинский рассказал, кому завидовал Андрей Миронов.

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