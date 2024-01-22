Актер театра и кино Павел Майков рассказал о борьбе с зависимостью, которую ведут многие артисты. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Майкова, нездоровую привычку можно выработать не только к алкоголю, но и к спорту.

«Артист — это тоже человек. Как человеку сохранить баланс? Надо оставаться человеком просто: надо много вопросов себе задавать, надо все время думать, соображать, размышлять, надо думать, кто ты есть, и кто есть другие вокруг тебя, вообще что происходит и что с этим миром не так», — размышляет он.

Майков уточнил, что помощь других не влияет на пагубные пристрастия.

«Если кто-то впал в пагубную привычку, он может оттуда вылезти только самостоятельно, потому что помочь вам никто в этом не сможет», — сказал актер.

Кроме того, заявил он, от алкоголизма не спасет погружение в работу — слова об этом приписали ему после одного из интервью.

«Это ерунда. Невозможно работать, чтобы не пить. Люди, которые хотят пить, будут пить даже во время работы. Я хочу пить — пью. А не хочу пить — не пью», — заключил Майков.

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