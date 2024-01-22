Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Павел Майков рассказал о борьбе с зависимостью

Актер Майков заявил, что погружение в работу не спасет от алкоголизма

close
100%
Максим Блинов/ РИА Новости

Актер театра и кино Павел Майков рассказал о борьбе с зависимостью, которую ведут многие артисты. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Майкова, нездоровую привычку можно выработать не только к алкоголю, но и к спорту.

«Артист — это тоже человек. Как человеку сохранить баланс? Надо оставаться человеком просто: надо много вопросов себе задавать, надо все время думать, соображать, размышлять, надо думать, кто ты есть, и кто есть другие вокруг тебя, вообще что происходит и что с этим миром не так», — размышляет он.

Майков уточнил, что помощь других не влияет на пагубные пристрастия.

«Если кто-то впал в пагубную привычку, он может оттуда вылезти только самостоятельно, потому что помочь вам никто в этом не сможет», — сказал актер.

Кроме того, заявил он, от алкоголизма не спасет погружение в работу — слова об этом приписали ему после одного из интервью.

«Это ерунда. Невозможно работать, чтобы не пить. Люди, которые хотят пить, будут пить даже во время работы. Я хочу пить — пью. А не хочу пить — не пью», — заключил Майков.

Накануне Майков рассказал о трудностях взросления и непонимании между детьми и родителями.

Ранее певица Штурм извинилась перед Прокловой после скандала с домогательствами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами