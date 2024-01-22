Штурм извинилась перед Прокловой после скандала с домогательствами

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Певица Наталья Штурм извинилась перед актрисой Еленой Прокловой после скандала с домогательствами. Артистки встретились на передаче «Звезды сошлись».

Проклова поддержала Штурм, которая эмоционально переживала потерю матери и делилась последними моментами жизни женщины в социальных сетях. В ответ певица сочла нужным принести извинения.

«Извините, что я когда-то что-то плохое про вас написала. Это было по ситуации просто», — сказала певица.

Актриса отметила, что не обиделась на Штурм.

«Да что вы. Перестаньте, не расстраивайтесь из-за этого», — успокоила Проклова певицу.

Некоторое время назад Проклова заявила, что в 12 и 15 лет до нее домогались известные режиссер и актер. Тогда Штурм опубликовала откровенное фото артистки и намекнула на ее легкомысленное поведение.

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