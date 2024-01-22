Штурм извинилась перед Прокловой после скандала с домогательствами

Певица Наталья Штурм извинилась перед актрисой Еленой Прокловой после скандала с домогательствами. Артистки встретились на передаче «Звезды сошлись».
Проклова поддержала Штурм, которая эмоционально переживала потерю матери и делилась последними моментами жизни женщины в социальных сетях. В ответ певица сочла нужным принести извинения.
«Извините, что я когда-то что-то плохое про вас написала. Это было по ситуации просто», — сказала певица.
Актриса отметила, что не обиделась на Штурм.
«Да что вы. Перестаньте, не расстраивайтесь из-за этого», — успокоила Проклова певицу.
Некоторое время назад Проклова заявила, что в 12 и 15 лет до нее домогались известные режиссер и актер. Тогда Штурм опубликовала откровенное фото артистки и намекнула на ее легкомысленное поведение.
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