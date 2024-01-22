Бородина ответила, почему позволяет себе ругаться матом при детях

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что разрешает себе иногда ругаться матом при детях.

В сети Бородину осудили за то, что она ругалась при несовершеннолетних во время игры в покер. Телеведущая уточнила, что не позволяет себе сквернословить при маленьких детях, однако при более взрослых порой может позволить себя браниться. В пример она привела свою 14-летнюю дочь Марусю и 22-летнего сына Ольги Орловой Артема.

«Маруся достаточно умна, чтобы это не повторять. И, между прочим, при стрессе мат помогает телу избавиться от избыточных негативных эмоций. А игра в покер достаточно стрессовая ситуация», — отметила телеведущая.

Ксения Бородина была замужем дважды. Первым ее супругом стал предприниматель Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м ведущая родила дочь Марусю. Однако через три года после появления на свет ребенка пара развелась.

В 2015-м теледива сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись. После расставания со вторым мужем Бородина держит свою личную жизнь в секрете. Телеведущая не препятствует общению дочерей со своими отцами.

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