Кудрявцева об уходе от мужа: «Нужна была жесткая мотивация»

Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла в шоу «Звезды сошлись», что собирается разводиться с мужем.

Кудрявцева объяснила, что уход — не обязательно значит развод. По словам телеведущей, ей была нужна «очень жесткая мотивация» для того, чтобы решить очень серьезную проблему у супруга.

«Есть проблема — мы ее решаем», — заявила звезда.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь.

Позднее телеведущая ответила на критику хейтеров после ее расставания с мужем. Она заявила, что ее никто не учил, «как надо» жить, поэтому она «гребет, как может».

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

У Кудрявцевой также есть сын Жан от брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Телеведущая родила первенца в 1990 году.

Ранее Кудрявцева объяснила, зачем написала пост о разводе с мужем.