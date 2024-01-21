Ольга Бузова пожаловалась на тяжелый год

Певица Ольга Бузова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала пост в честь собственного дня рождения.

«Разочарования, обман, стресс, проблемы со здоровьем… Но я знаю, что Бог не дает нам испытания, которые мы бы не смогли пройти. Я прошла. И буду дальше проходить. Стала сильнее, но не потеряла себя и свою душу. И теперь хочу стереть всю боль. Войти в свой 38-й год жизни счастливой и без слез. С верой в себя, любовь и добро», — написала Бузова.

До этого мама исполнительницы сообщила, что сейчас у артистки нет партнера. Тем самым Бузова-старшая опровергла слухи о том, что дочь воссоединилась с блогером Давидом Манукяном (Давой). Она уверена, что такого быть не может. Женщина призналась, что между экс-возлюбленными может быть «обычное общение», и добавила, что ее дочь «быстро все забывает и всем все прощает».

Бузова и Дава встречались с 2019 по 2021 год. Артистка рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Манукяна в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

Ранее Волочкова рассказала, почему у нее на руках появляются волдыри после цветов.