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Мать Бузовой о доходах певицы: «Теперь не до жиру»

Мать Бузовой Ирина призналась, что у певицы упали доходы

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votonaya.ru

Мать певицы Ольги Бузовой Ирина подтвердила, что ее дочь на протяжении 8 лет ездит на одном и том же старом «Мерседесе». Об этом женщина рассказала в интервью kp.ru.

«Нет возможности поменять ее. Она хотела, но теперь не до жиру, ездим на том, на чем мы ездим. Доходы упали и не только. Такая ситуация в стране, что не до машины», — заявила Ирина.

До этого мама исполнительницы сообщила, что сейчас у артистки нет партнера. Тем самым Бузова-старшая опровергла, что дочь воссоединилась с блогером Давидом Манукяном (Давой). Она уверена, что такого быть не может. Женщина призналась, что между экс-возлюбленными может быть «обычное общение» и добавила, что ее дочь «быстро все забывает и всем все прощает».

Бузова и Дава встречались с 2019 по 2021 год. Артистка рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Манукяна в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

После участия в шоу «Сокровища императора» Дава снова подписался на социальные сети Бузовой, чем спровоцировал слух о возобновлении романа с певицей.

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