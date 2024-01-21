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Шаляпин об артистах на вечеринке Ивлеевой: «Рад, что им дали по шарам»

Певец Прохор Шаляпин осудил старших коллег из-за участия в вечеринке Ивлеевой

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Дмитрий Голубович/Russian Look/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин заявил, что обрадовался тому, что его вместе с Анастасией Волочковой не пригласили на «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой. Его слова передает kp.ru.

«Потому что многим, кто оказался там, я прям рад, что им дали по шарам. Молодежь я не трогаю — Ивлеева, парень с носком — в силу возраста они имеют право быть глупыми. А вот за некоторых старших коллег, я не буду называть имен, а то скажут, что пиарюсь за их счет — они же считают себя всесильными и самыми талантливыми — я рад. Рад, что эту вседозволенность немного «прикрутили», — заявил артист.

Шаляпин понадеялся, что вседозволенность «старших коллег» в шоу-бизнесе станет меньше на фоне произошедшего. Однако певец уверен, что гостей вечеринки вряд ли полностью «сотрут в порошок».

Кроме того, певец объяснил, почему защищает балерину после слитого видео с Джигурдой, но осуждает гостей вечеринки. Шаляпин считает, что эти скандалы имеют разную природу.

«Когда вас подшофе дома снимают исподтишка и выкладывают ролик против вашей роли — это одна история. Другое дело, когда вы специально раздеваетесь, понимая, какая ситуация в стране сегодня. Вы провоцируете людей на негатив», — отметил исполнитель.

Ранее Шаляпин высказался об алкоголизме Волочковой.

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