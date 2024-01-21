Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Абхазии почти полностью выгорел государственный картинный фонд

Вице-президент Абхазии Гунба заявил об утрате почти всего госфонда картин страны

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба заявил об утрате почти всего госфонда картин страны при пожаре в Абхазской государственной картинной галерее. Его слова приводит РИА Новости.

«Это серьезные потери для нашей культуры», — подчеркнул политик.

Отмечается, что пожарным удалось спасти от огня расположенные неподалеку от галереи Абхазский театр и репетиционный зал хоровой капеллы.

«Более трехсот работ Александра Чачб-Шервашидзе уничтожены, Варвары Бубновой, Евгения Котлярова, Ольги Брендель. И многих других. <..>Там было более 4000 картин, которые если и не сгорели, то потребуют реставрации. Кто это будет (делать. — «Газета.Ru») непонятно», — заявил директор сгоревшей галереи Сурам Сакания.

Сообщается, что пожар в здании музея до сих полностью не потушен, при этом крыша картинной галереи обрушилась почти по всей площади.

До этого сообщалось об утрате в огне нескольких тысяч картин.

Ранее при пожаре в Нанте сгорела редкая картина.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами