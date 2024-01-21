В Абхазии почти полностью выгорел государственный картинный фонд

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба заявил об утрате почти всего госфонда картин страны при пожаре в Абхазской государственной картинной галерее. Его слова приводит РИА Новости.

«Это серьезные потери для нашей культуры», — подчеркнул политик.

Отмечается, что пожарным удалось спасти от огня расположенные неподалеку от галереи Абхазский театр и репетиционный зал хоровой капеллы.

«Более трехсот работ Александра Чачб-Шервашидзе уничтожены, Варвары Бубновой, Евгения Котлярова, Ольги Брендель. И многих других. <..>Там было более 4000 картин, которые если и не сгорели, то потребуют реставрации. Кто это будет (делать. — «Газета.Ru») непонятно», — заявил директор сгоревшей галереи Сурам Сакания.

Сообщается, что пожар в здании музея до сих полностью не потушен, при этом крыша картинной галереи обрушилась почти по всей площади.

До этого сообщалось об утрате в огне нескольких тысяч картин.

Ранее при пожаре в Нанте сгорела редкая картина.