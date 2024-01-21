Скончался актер театра на Таганке Вашедский

Российский актер театра и кино Виталий Вашедский скончался на 59 году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте «Театра на Таганке».

«20 января 2024 года в возрасте 58 лет скончался Виталий Евгеньевич Вашедский, российский актер театра и кино», — говорится в сообщении театра.

Причина смерти актера не уточняется.

Актерская карьера Вашедского началась 40 лет назад. За это время он сыграл более 90 ролей в кино, в таких фильмах как «ДМБ», «Вирус», «Фантом», «Сделано в СССР», «Савва Морозов». На его счету более 90 работ.

До этого шведское радио Sveriges Radio сообщало, что актер Торстен Валунд, сыгравший в «Интердевочке», скончался в возрасте 85 лет.

17 января умер заслуженный артист России Александр Вонтов, актер театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

Ранее певец Валерий Меладзе сообщил, что его отец Шота Меладзе скончался.