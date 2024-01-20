Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому было остановлено сотрудничество республики в сфере культуры с Россией и Белоруссией. Слова пресс-секретаря министра Павла Чорба приводит газета Pravda.

«В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура», — передал газете Чорба.

Запрет на контакты и сотрудничество по линии культуры с Россией и Белоруссией вступил в силу в марте 2022 года. Экс-руководитель министерства Наталья Миланова объясняла этот шаг осуждением российской специальной военной операции на Украине.

По данным газеты, действующий министр, представительница Словацкой национальной партии, отменила 12 января распоряжение предшественницы, и оно перестало действовать с 15 января.

До этого премьер Словакии Фицо заявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО. Также он заявил, что Украина находится под контролем США.

Ранее политик Филиппо призвал Францию покинуть НАТО из-за действий против России.