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Словакия возобновила сотрудничество с РФ и Белоруссией в сфере культуры

Минкультуры Словакии отменило распоряжение об остановке сотрудничества с РФ и РБ

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Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому было остановлено сотрудничество республики в сфере культуры с Россией и Белоруссией. Слова пресс-секретаря министра Павла Чорба приводит газета Pravda.

«В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура», — передал газете Чорба.

Запрет на контакты и сотрудничество по линии культуры с Россией и Белоруссией вступил в силу в марте 2022 года. Экс-руководитель министерства Наталья Миланова объясняла этот шаг осуждением российской специальной военной операции на Украине.

По данным газеты, действующий министр, представительница Словацкой национальной партии, отменила 12 января распоряжение предшественницы, и оно перестало действовать с 15 января.

До этого премьер Словакии Фицо заявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО. Также он заявил, что Украина находится под контролем США.

Ранее политик Филиппо призвал Францию покинуть НАТО из-за действий против России.

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